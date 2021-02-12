Негода в Україні: на яких дорогах досі обмежений рух

З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки на дорогах Волині, Львівщини та Прикарпаття станом на 12 год. подекуди обмежений рух великовагового та великогабаритного автотранспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що, за інформацією Укравтодору, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

Львівська область – на а/д М-06 Київ-Чоп, М-09 Тернопіль-Рава-Руська – в межах області;

Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка), Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі) та Т-03-03 Луцьк-Дубно.

Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка), Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 тис. 80 осіб та 1 тис. 510 од. техніки.

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (надано допомогу понад 300 особам).

Для моніторингу обстановки та надання допомоги у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 16 чоловік та 6 одиниць техніки.

Підрозділами ДСНС з початку негоди вивільнено зі снігових заметів понад 930 транспортних засобів, у т.ч. 31 карета ШМД та 30 автобусів, надано допомогу близько 1 тис. 420 особам. Прибрано 15 повалених дерев. Від ДСНС залучалось 301 чол. та 109 од. техніки.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Станом на 12 год. спостерігається невеликий сніг у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. У Cумській області –невеликий сніг з дощем.