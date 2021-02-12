Негода в Україні: на яких дорогах досі обмежений рух
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що, за інформацією Укравтодору, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:
Львівська область – на а/д М-06 Київ-Чоп, М-09 Тернопіль-Рава-Руська – в межах області;
Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка), Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі) та Т-03-03 Луцьк-Дубно.
Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка), Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).
Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 тис. 80 осіб та 1 тис. 510 од. техніки.
На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (надано допомогу понад 300 особам).
Для моніторингу обстановки та надання допомоги у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 16 чоловік та 6 одиниць техніки.
Підрозділами ДСНС з початку негоди вивільнено зі снігових заметів понад 930 транспортних засобів, у т.ч. 31 карета ШМД та 30 автобусів, надано допомогу близько 1 тис. 420 особам. Прибрано 15 повалених дерев. Від ДСНС залучалось 301 чол. та 109 од. техніки.
Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.
Станом на 12 год. спостерігається невеликий сніг у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. У Cумській області –невеликий сніг з дощем.