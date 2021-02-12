Андріївську церкву тимчасово зачинили через негоду

Андріївську церкву у Києві тимчасово зачинили через погіршення погодних умов.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили працівники церкви.

"Андріївську церкву довелося закрити через снігові замети... Розчистити їх до кінця робочого дня не вдасться, тому що негода не вщухає", – сказали співрозмовники.

У закладі висловили сподівання, що вже у суботу, 13 лютого, церква працюватиме у звичайному режимі. Проте якщо вночі спостерігатиметься значна кількість опадів, відкриття доведеться відкласти.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2020 року в Андріївській церкві вперше провели урочисту літургію після 11-річної реставрації.

З 8 по 24 січня цього року церква була зачинена через посилені карантинні обмеження. 25 січня храм поновив роботу.