Біля буксира «Аметист» зафіксували забруднення моря у 3,8 раза вище за норму

Державна екологічна інспекція зафіксувала перевищення вмісту нафтопродуктів у 3,8 раза біля буксира «Аметист» у Чорноморському морському порті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«Площа забруднення склала 490м². При цьому було помітно, що хтось хотів приховати ці сліди за допомогою сорбенту. Проби води, які були взяті інспекторами, показали, що рівень забрудненості нафтопродуктами перевищує норму в 3,8 раза», - заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Він зазначив, що про аварію в Чорноморську інспектори дізнались з засобів масової інформації.

«26 листопада вночі із засобів масової інформації стало відомо, що це судно почало тонути і з нього стався витік нафтопродуктів. В телефонному режимі керівництво ДЕІ Одеської області зв’язалося з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) і там заперечили цей факт. На ранок ми офіційно звернулись до ДП «АМПУ» та його Чорноморської Філії з проханням терміново допустити державних інспекторів до спільного обстеження акваторії Чорного моря в місці аварії буксиру. Однак,на підприємстві лист ДЕІ проігнорували. А капітан Чорноморського морського порту, до якого Держекоінспекція також надсилала запит, відповів про відсутність зазначених порушень», - пояснив Мальований.

Потрапити до місця інциденту працівникам ДЕІ допомогли в Одеському загоні морської охорони Державної прикордонної служби. «Там вони побачили забруднюючу речовину невідомого походження та плівку сріблястого кольору, яка була візуально схожа на сліди нафти», - розповів очільник інспекції.

Аварія буксира «Аметист» у Чорному морі Фото: Ігор Ткаченко

За фактом неповідомлення АМПУ про випадок забруднення ДЕІ звернулась до Нацполіції, ДБР та Одеської обласної прокуратури стосовно відкриття кримінального провадження.

«Нагадаю, що стаття 238 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний стан довкілля. Також ми спрямували запити, аби виявити балансоутримувача судна і з’ясувати, чи проводились якісь роботи в місці стоянки буксиру», - підкреслив Мальований.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада ЗМІ із посиланням на співробітників Морської пошуково-рятувальної служби поширили інформацію про те, що біля Чорноморська тоне збудоване у 1977 р., але не введене в експлуатацію рятувальне судно "Аметист". Навколо буксира начебто утворилася пляма нафтопродуктів, а працівники бази відкачували воду з відсіків корабля.

26 листопада Адміністрація морських портів України офіційно спростувала цю інформацію.

Пізніше голова Держекоінспекції Андрій Мальований поінформував, що співробітники ДЕІ у взаємодії з прикордонниками підійшли до причалу з моря і зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Він звинуватив АМПУ в тому, що там знали про випадок і хотіли приховати результати катастрофи.

Поліція Одещини за заявою Державної екологічної інспекції відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України.