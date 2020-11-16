Шлях між Балтійським і Чорним морями: екологи попереджають про можливу небезпеку

Будівництво водного шляху Е40, що має з’єднати Балтійське та Чорне моря, є економічно вигідним для України, вважають економісти. Водночас екологи попереджають про можливу небезпеку виснаження водних ресурсів.

Про це йшлося на пресконференції в Укрінформі, присвяченій економічній доцільності та екологічним викликам проєкту Е40.

«Цей транспорт вигідний та екологічний і пов’язаний він з низькою питомою вартістю перевезень. Для Євросоюзу 2 центи на тонно-кілометр коштує автомобільний транспорт, 0,8 цента - для залізниці і 0,27 цента - для внутрішнього водного транспорту. Йдеться насамперед про об'єми перевезень. Одна конвой-сцепка барж - це 175 вантажних залізничних вагонів. ЄС розвиватиме цей вид транспорту і насамперед каботажні, балкерні контейнерні перевезення та мультимодальні перевезення, пов’язані з синхронізацією діяльності внутрішнього водного й морського транспорту, зокрема трансконтинентальні перевезення великими контейнерами, що економічно є дуже вигідним. Це транспорт з зеленою логістикою й інфраструктурою, і цей транспорт є високотехнологічний», - зазначив Олег Рубель, доктор економічних наук, професор Одеського державного екологічного університету, провідний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Водночас екологи попереджають про можливі небезпеки будівництва водного шляху Е40 через велике навантаження на водні ресурси України та їхнє виснаження.

«Уявіть собі аварію танкера з нафтою, який перевертається коло київського водозабору, а це один з напрямків, який хочуть розвивати автори проєкту Е40. Що буде пити Київ? Або що питимуть Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, якщо це станеться там? Тобто ми понесемо величезні втрати. Чи рахували ці витрати? Ні, не рахували. Чи рахували, скільки ми заплатимо за очищення води, якщо запрацює проєкт? Адже Україна п’є з поверхневих джерел, з річок, на відміну від Європи, де переважно – підземні водозабори, так само як у Білорусі в містах – 100% підземні водозабори. Ми собі дозволити користуватися річками як водними шляхами просто не можемо – ми заплатимо за це високу ціну», - наголосив Олег Листопад, директор Товариства охорони птахів України.

Експерт Національного екологічного центру України (НЕЦУ) з питань сталого розвитку Олександр Гусєв вважає, що економічні зиски проєкту Е40 погано прораховані, а втрати від нього можуть бути набагато вагоміші, ніж переваги.

«Небезпека цього проєкту в тому, що кошти витрачаються під державні гарантії, бо участь у ньому беруть не лише приватні інвестори. І може статися так, що держава візьме гроші, але це не принесе прибутку, більше того – це викличе непрораховані, непередбачувані екологічні наслідки, і в результаті це впаде на пересічного українця, і тут питання, чи хочемо ми мати такі проблеми», - наголосив експерт.

Україна, як найбільш вододефіцитна країна Європи, внаслідок реалізації цього проєкту ризикує знищити свої запаси питної води - вважає Георгій Веремійчик, експерт з питань зміни клімату НЕЦУ.

«Цей проєкт знищить запаси питної води, які є дуже важливі як для України, так і для Білорусі, тим більше ми живемо в умовах постійної зміни клімату, і цей процес весь час прискорюється, а дефіцит питної води у світі весь час зростає. А Україна є найбільш вододефіцитною країною в Європі з точки зору забезпечення питною водою», - зазначив експерт.

Міжнародний водний шлях (МВШ) E40 є міжнародним проєктом, створення якого підтримує Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) у рамках Угоди AGN. МВШ E40 має з’єднати Балтійське море з Чорним морем (м. Гданськ, Польща, з м. Херсон, Україна) та пролягти через три країни: Польщу, Білорусь, Україну. Проєкт оцінюється в 13 млрд євро і підтримується урядами трьох країн.