Україна є «наріжним каменеем» у протистоянні за Чорне море – екскомандувач ЗС США

Україна, яка поки і не є членом НАТО, відіграє ключову роль у протистоянні між Сходом і Заходом у Чорноморському регіоні та є важливим партнером для США і Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив під час прямого включення Вашингтон-Київ у середу колишній командувач Збройних сил США в Європі Бен Годжес, повідомляє власний кореспондент Укрінформу

"Україна, звичайно, хоч і не є союзником (по НАТО – ред.), але вона є "наріжним каменем" Чорноморського регіону – погляньте лише на мапу. Я думаю, що регіон Чорного моря є безпосереднім котлом протистояння – це місце, за яке ми маємо боротися", - зауважив колишній американський командувач у Європі.

Він підкреслив, що Росія докладає всіх зусиль, аби посилити свій військово-політичний вплив у Чорному морі, перетворивши Крим на військову базу та створивши перешкоди для приєднання нових країн регіону до НАТО.

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"Кремль не може накладати вето на рішення, чи бути Україні або Грузії в НАТО. Грузія вже мала би бути в Альянсі, і я переконаний, що Україна також стане його частиною ", - зазначив Годжес.

При цьому він зауважив, що Україні потрібно довести стан Збройних сил до стандартів НАТО, і це вимагатиме чимало зусиль.

"Звісно, членство України в НАТО – не швидка справа, для цього ще потрібен час", - підкреслив Годжес, додавши, що цей час обов'язково настане.

Він нагадав, що колись і сам не думав про можливість об'єднання Східної та Західної Німеччини, але це сталося, оскільки самі німці разом із союзниками вірили в це і докладали спільних зусиль.

"Отже, я думаю, ми маємо довгострокову перспективу щодо Криму, це стратегічно важливо. Той факт, що США ніколи не визнавали незаконної анексії Литви, Латвії та Естонії, є гарною моделлю. Тож і нам потрібно чинити так само у випадку Криму", - зауважив колишній високопоставлений генерал.

Він підкреслив важливість не визнавати легітимності жодних дій Росії на півострові та оголошувати контрабандними всі судна, що виходять з кримських портів.

"Ми також повинні мати впевненість, що вони (росіяни – ред.) не зможуть встановити жодної одиниці ядерної зброї в Криму або використовувати півострів як плацдарм, з якого вони поширюють свою злочинну активність", - зазначив Годжес, нагадавши про втручання РФ у ситуацію в Сирії, країнах Кавказу, Лівії.

Він ще раз висловив упевненість, що Україна з часом поверне півострів.

Сполучені Штати неодноразово заявляли про важливість Чорноморського регіону для безпеки союзників у Європі. З цією метою США та інші країни НАТО проводять спільні навчання й тренування у Чорному морі, у тому числі, за участю українських сил.