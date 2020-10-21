Помпео зустрінеться з главами МЗС Азербайджану й Вірменії

Державний секретар США Майк Помпео у середу підтвердив плани зустрітися з міністрами закордонних справ Вірменії й Азербайджану у Вашингтоні з метою проведення переговорів з урегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

Про це глава американської дипломатії заявив на брифінгу в Держдепі, назвавши також умови для мирного діалогу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо складну ситуацію на місцях, складну дипломатичну ситуацію. І наше бачення залишається таким, як і бачення майже кожної європейської країни", - зазначив державний секретар США.

Він уточнив, що правильним шляхом для просування вперед має стати припинення збройного конфлікту й деескалація. При цьому, за його словами, всі решта країн у регіоні "повинні залишатися осторонь, не підливати оливи в цей конфлікт, не надавати озброєнь та іншої підтримки. Це, підкреслив Помпео, стане передумовою для потенційної можливості досягти дипломатичного рішення, прийнятного для всіх.

"Саме про це я говоритиму з ними (міністрами закордонних справ Вірменії й Азербайджану – ред.) у п’ятницю. І мені дуже хочеться почути, як вони бачать ситуацію на місцях, і як ми можемо наблизитись до того, що, на нашу думку, відповідає не лише найкращим інтересам США, але й інтересам кожної з цих країн", - зауважив глава Держдепартаменту США.

США – разом з Росією і Францією – є співголовою Мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році з метою врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху між Вірменією і Азербайджаном.

Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня Вірменія й Азербайджан розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Після обстрілів та наземних боїв сторони за посередництва РФ досягли дипломатичної домовленості про припинення вогню з 10 жовтня. З усім тим, повідомлення про порушення перемир'я в зоні нагірно-карабаського конфлікту продовжують надходити, що викликає негативну реакцію з боку міжнародного суспільства.