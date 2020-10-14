Штати наполягають на мирному розв'язанні конфлікту в Нагірному Карабасі

Державний секретар США Майк Помпео наголосив, що Сполучені Штати як країна-учасник Мінської групи ОБСЄ закликає припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та розв'язувати всі питання в межах дипломатичних переговорів.

З такою відкритою заявою глава Держдепартаменту США виступив у середу в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Команда тут, у Державному департаменті, наполегливо працює над розв'язанням конфліктів у Європі. Як співголова Мінської групи ОБСЄ, Сполучені Штати залишаються відданими в тому, щоби допомогти Азербайджану та Вірменії досягти мирного та стійкого врегулювання", - наголосив Помпео.

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Він закликав обидві ворогуючі країни "виконати узгоджені зобов'язання щодо припинення вогню та покласти край обстрілам цивільних районів.

Нагадаємо: наприкінці вересня Вірменія й Азербайджан розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Після зустрічі на рівні глав МЗС ворогуючих країн в Росії було домовлено про введення режиму припинення вогню з 10 жовтня. З усім тим, повідомлення про порушення перемир'я в зоні нагірнокарабаського конфлікту продовжують надходити. У цьому зв'язку міжнародна спільнота висловлює негативну реакцію та закликає до припинення застосування зброї в регіоні.