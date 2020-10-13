Помпео закликає Вірменію й Азербайджан припинити обстріли

Державний секретар США Майк Помпео особисто звернувся до Азербайджану й Вірменії від імені Сполучених Штатів із закликом припинити вогонь та обстріли мирних поселень.

Відповідну заяву він оприлюднив на офіційній Твіттер-сторінці, повідомляє Укрінформ.

"США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, як було домовлено раніше, а також покласти край обстрілам цивільних районів, таких як Гянджа та Степанакерт", - наголосив глава американської дипломатії.

Він зауважив, що Сполучені Штати засуджують втрати людських життів і "залишаються відданими мирному врегулюванню".

Як повідомляв Укрінформ, американська делегація при ОБСЄ минулого тижня виступала із закликом до обох сторін конфлікту негайно припинити насильство та повернутися до переговорів без попередніх умов під егідою Мінської групи ОБСЄ. Пізніше глави МЗС Вірменії, Азербайджану й Росії досягли домовленості в Москві про припинення вогню з 12.00 10 жовтня.

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Тим не менше, повідомлення про порушення перемир'я в зоні нагірно-крабаського конфлікту продовжують надходити, що викликає негативну реакцію з боку міжнародного суспільства.