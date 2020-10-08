Штати закликають негайно припинити насильство у Нагірному Карабасі

Сполучені Штати закликають обидві сторони конфлікту у Нагірному Карабасі негайно припинити насильство та повернутися до переговорів без попередніх умов під егідою Мінської групи ОБСЄ.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ 8 жовтня у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати закликають обидві сторони негайно припинити насильство та використати наявні інструменти, включаючи прямі канали зв’язку, для деескалації. Ми закликаємо сторони зменшити напруженість, уникаючи войовничих риторики та дій, і повернутися до предметних переговорів під егідою Мінської групи", - заявив він.

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Американський дипломат зазначив, що добросовісні переговори без попередніх умов – "це єдиний спосіб досягти міцного миру, який заслуговують мешканці регіону".

"США повторюють, що участь в ескалації насильства з боку будь-якої зовнішньої сторони лише посилює регіональну напруженість", - сказав Гілмор.

Він також вказав на підтримку заклику співголів Мінської групи ОБСЄ до негайного оголошення гуманітарного перемир’я з метою забезпечення евакуації загиблих та поранених з поля бою під егідою ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною «республікою», але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.