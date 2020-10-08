Азербайджан відкликав посла з Греції для консультацій через війну в Карабасі

Азербайджан 8 жовтня відкликав свого послав в Греції для консультацій з приводу вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагорному Карабасі та інформації щодо причетності до нього грецької сторони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на МЗС Азербайджану.

«Ми довели до відома МЗС Греції інформацію з відкритих джерел про прибуття громадян Вірменії із зарубіжних країн, у тому числі з Греції, на окуповані території Азербайджану для участі у військових діях», - заявили в Баку, коментуючи відкликання свого посла з Афін.

Раніше Вірменія вже відкинула подібні звинувачення, а Греція цієї середи відкликала свого посла в Баку після тверджень азербайджанської сторони про те, що офіційні Афіни «толерують бойовиків» на своїй території.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною «республікою», але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.