Баку заявляє про загибель 31 цивільного у Нагірному Карабасі

Баку заявляє про загибель 31 цивільного у Нагірному Карабасі

Укрінформ
Внаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі 31 цивільна людина загинула, а 154 було поранено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє APA з посиланням на Генеральну прокуратуру Азербайджану.

«Внаслідок обстрілів вірменською стороною житлових поселень з 27 вересня дотепер загинула 31 цивільна особа, 154 отримали ушкодження», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту у Нагірному Карабасі не розпалювати додаткові емоції та врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною «республікою», але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

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