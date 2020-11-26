АМПУ не повідомила про розлив нафти у Чорному морі – Держекоінспекція

Під час надзвичайної ситуації в Чорному морі відбувся розлив нафтопродуктів ймовірно з судна «Аметист», і Адміністрація морських портів України (АМПУ), яка знала про цей інциндент, не повідомила про це Держекоінспекцію.

Як передає Укрінформ, про це поінформував голова ДЕІ Андрій Мальований у Фейсбуці.

"Під час надзвичайної ситуації в Чорному морі відбувся розлив нафтопродуктів ймовірно з судна "Аметист". Про це Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ, хоча мала б бути проінформована АМПУ згідно з чинним порядком взаємодії між нашими структурами. Нагадаю, що з часу, коли були ліквідовані морські інспекції ДЕІ, наші працівники не мають права заходити в портову зону і цілком покладаються на добросовісність портовиків", - наголосив Мальований.

За його словами, що дізнавшись про факт забруднення акваторії Чорного моря, в Держекоінспекції дали запити до ДП «АМПУ», Чорноморської Філії ДП «АМПУ», капітану морського порту Чорноморськ та в порядку взаємодії Державній прикордонній службі України, і АМПУ повідомило, що ніяких порушень не виявлено.

"Тому було прийнято рішення, в рамках взаємодії з прикордонниками, підійти до причалу з моря. В результаті чого наші співробітники зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи", - зазначив голова Держекоінспекції

Він додав, що інспектори відібрали проби води у забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки у ДЕІ назвуть збитки та з’ясують, хто є власником судна. За фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів, що негативно впливає на рослинний та тваринний світ та недбалого ставлення до посадових обов’язків працівників Чорноморської філії ДП «АМПУ» ДЕІ скеровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Одеської обласної прокуратури та ТУ ДБР в м. Миколаєві.

Крім того, про факт забруднення моря ДЕІ скеровано повідомлення про кримінальне правопорушення до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області.

"Позиція АМПУ, що стоїть на боці забруднювачів довкілля, перетворює нашу співпрацю на фарс. Бо замість оперативної реакції на події від ДЕІ приховують інформацію, і в результаті морська екосистема щоразу зазнає втрат. А найголовніше – ніхто за це не несе покарання, а, отже, все буде повторюватись знову і знову", - підкреслив Мальований і у черговий раз закликав керівництво АМПУ відповідально ставитись до своїх зобов’язань.