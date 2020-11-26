Аварію судна «Аметист» і розлив нафти у Чорноморську спростували в АМПУ

В Адміністрації морських портів України спростовують інформацію про те, що начебто на причалі в селищі Олександрівка на Одещині тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби (МПРС) "Аметист".

Спростування розміщене на сайті АМПУ, повідомляє Укрінформ.

"Адміністрація морського порту Чорноморськ офіційно повідомляє, що інформація, яка напередодні з’явилася в ЗМІ про морський буксир «Аметист», який нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і щодо розливу нафтопродуктів, пов’язаних з цим судном, не відповідає дійсності", - заявили в АМПУ.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні ЗМІ із посиланням на співробітників МПРС поширили інформацію про те, біля Чорноморська тоне збудоване у 1977 р., але не введене в експлуатацію рятувальне судно. Навколо буксира начебто утворилася пляма нафтопродуктів, а працівники бази відкачували воду з відсіків корабля.