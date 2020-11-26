Під Чорноморськом почало тонути судно рятувальної служби

На причалі в селищі Олександрівка тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби "Аметист".

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Думская з посиланням на співробітників МПРС.

За їхніми даними, навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів. Працівники бази відкачують воду з відсіків корабля.

Повідомляється, що судно почало йти під воду приблизно о 16.00.

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За словами рятувальників, "Аметист" не був введений в експлуатацію, але перебував на балансі МПРС. Вони кажуть, що на стоянці в Олександрівці кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу — невідомі знімали з суден, що перебувають біля причалів, водонепроникні двері та перегородки.

Обласне управління ДСНС поки нічого не повідомляє про інцидент.

Довідково. Рятувальне судно "Аметист" збудоване у 1977 році. Його довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Швидкість 13,5 вузлів, екіпаж 35 осіб. Буксир був на балансі казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба", але не вводився в експлуатацію.