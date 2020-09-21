Криклій показав спецоперацію з танкером Delfi

Міністр інфраструктури Владислав Криклій нагадав повну хронологію операції зі зняття танкера Delfi з мілини поблизу пляжу "Дельфін" в Одесі.

Як передає Укрінформ, відео міністр опублікував у Фейсбуці.

"Чому держава не змогла втрутитися раніше і хто заощадив кошти платників податків на здійсненні операції – відповідь на ці та інші питання дивіться у відео", - написав Криклій.

У відео йдеться, що танкер сів на мілину біля пляжу "Дельфін" в Одесі 22 листопада 2019 року. Згідно з морським правом власник судна має самостійно усунути наслідки аварії.

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Проте судновласник впродовж майже 9 місяців не зміг виконати свої зобов'язання. Тому у липні 2020 року операція з підняття судна перейшла під управління ДП "Адміністрація морських портів України", після чого власник подав до суду на відомство. Попри це 26 серпня Delfi був поставлений на кіль.

В операції брали участь Одеська філія АМПУ, компанія "Бруклін-Київ" та компанія "Краншип". 10 вересня танкер було транспортовано до морського порту "Чорноморськ". Загалом роботи зі зняття судна з мілини тривали 30 днів.

Як повідомляв Укрінформ, сумарний обсяг затрат на підняття з мілини і відбуксирування з узбережжя Одеси танкера Delfi сягнув близько 14 млн грн.