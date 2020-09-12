Зеленський обіцяє назвати власників танкера Delfi після виборів

Імена власників танкера Delfi будуть названі після місцевих виборів, які відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це сказав Президент Володимир Зеленський під час брифінгу в рамках робочої поїздки до регіону 12 вересня.

"Ніхто дійсно предметно, фундаментально зробити не міг нічого з власниками. Ми з ними поговорили. Я вважаю, що вони злочинці, тому що сказали неправду й мені: вони нас запевнили, що впродовж місяця зможуть найняти компанію, яка ... забере з пляжу цей танкер Delfi. Нас цікавило, що це за танкер, без розпізнавальних знаків і прапорів, всі боялися і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли вже в принципі бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав через місцеві вибори. Тому ми почекаємо кінця місцевих виборів, а потім розкажемо вам, хто бенефіціари цього "західного" сучасного танкера" – зазначив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту "Южний". Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня 2020 року фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

Наприкінці серпня ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.

Сумарний обсяг затрат на підняття з мілини і відбуксирування з узбережжя Одеси танкера Delfi сягнув близько 14 млн грн.