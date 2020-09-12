Президент оглянув реконструкцію мосту через Хаджибейський лиман

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув перебіг реконструкції мостового переходу через Хаджибейський лиман на автомобільній дорозі Київ – Одеса.

Про це повідомляє сайт Президента, передає Укрінформ.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков розповів, що вже реконструйовано одну половину мосту.

"Всі пам’ятають, що тут, на в’їзді в Одесу, були затори. Це негативно відображалось на туризмі в усьому регіоні. Зараз цю найгострішу проблему зняли, працює три смуги. До наступних травневих свят ми завершимо іншу половину, буде шість смуг. Заторів (на в’їзді. – ред.) в Одесу більше не буде", – сказав Кубраков.

Роботи з облаштування проїзної частини правого проїзду мосту розпочались у травні поточного року. Було демонтовано старе покриття та влаштовано монолітну залізобетону плиту, деформаційні шви, перехідні плити та карнизні блоки, покладено гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття.

Президент поцікавився, як буде здійснюватися ваговий контроль автомобілів на мостовому переході.

Кубраков зазначив, що на мосту через Хаджибейський лиман заплановано влаштувати систему зважування в русі.

"Радий, що цей перехід так активно реконструюють. Якщо ми говоримо, що Одеса – наша перлина, то добиратися сюди має бути комфортно", – зауважив Зеленський.

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Голова Укравтодору повідомив, що в Одеській області у 2020 році буде відремонтовано 194 км доріг державного значення та 51,1 км місцевих доріг. Всі тендери на будівництво доріг державного значення завершено.

Кубраков розповів про будівництво нової дороги в Одеський порт. За його словами, тендер на спорудження нової дороги вже оголошено, тому підготовчі роботи можна буде розпочати вже цього року.

Очільник Укравтодору проінформував Президента щодо реконструкції 314 км траси М-05. Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком, яка передбачає фінансування реконструкції автошляху. Підписання угоди з ЄБРР очікується в жовтні 2021 року. Це дозволить розпочати капітальний ремонт у 2021-му.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 12 вересня перебуває з робочою поїздкою в Одеській області.

Фото: Офіс Президента