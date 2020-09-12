Президент ознайомився з реконструкцією одеського аеропорту

Під час робочої поїздки до Одеської області в суботу Президент Володимир Зеленський ознайомився з реалізацією проєкту реконструкції та будівництва аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що нова злітно-посадкова смуга одеського аеропорту має довжину 2800 м і ширину 45 м. Новий аеродром дасть змогу приймати літаки категорії D, призначені для здійснення польотів середньої та великої дальності, такі як Boeing-747-400/800, за категорією ІІІ ICAO, а також інші борти місткістю до 300 пасажирів. Загальна вартість проєкту реконструкції аеродрому становить 3,9 млрд грн.

Міністр інфраструктури додав, що завдяки новій смузі аеропорт зможе приймати понад 2 млн пасажирів на рік, а після будівництва нової рульової доріжки – понад 5 млн пасажирів.

Глава держави поцікавився, чи є необхідний запит серед пасажирів для будівництва нової смуги аеропорту.

«Запит, звісно, є, тому що Одеса – туристичне місто, воно розвивається. У цьому році запрацювала програма «Мандруй Україною», і Одеса приймала завелику кількість пасажирів, навіть попри коронавірусні виклики, які ми маємо сьогодні», – сказав міністр інфраструктури.

Криклій зауважив, що після завершення реконструкції стара смуга не працюватиме.

Зеленський поцікавився питанням сертифікації нової злітної смуги. Міністр інфраструктури зазначив, що на жовтень заплановане отримання дозволів на експлуатацію смуги. Смуга має бути введена в експлуатацію до кінця 2020 року.

Також Криклій повідомив, що у перспективі довжину злітно-посадкової смуги можливо збільшити до 3200 метрів. «Тоді ми зможемо приймати літаки будь-якого типу», – уточнив він.

Глава держави запитав, чи достатньо профінансовані роботи із завершення третьої черги реконструкції смуги. «У нас з вами була домовленість, що у нас буде мапа будівництва з термінами всіх аеропортів України. Там запланована ця черга?» – сказав Зеленський.

За словами Криклія, проєкт будівництва нової рульової доріжки вже готовий, і на нього планується витратити понад 900 млн грн, які мають бути закладені в бюджеті. Генеральний підрядник будівництва зазначив, що за вісім місяців після отримання коштів третю чергу будівництва буде реалізовано.

«Ви перевірте, щоб не забути такі речі. Це важливо», – наголосив Президент, звертаючись до міністра інфраструктури.

Крім того, Зеленський поцікавився, чи встановлено світлосигнальне обладнання на новій смузі.

«Важливо, що метеообладнання тут дозволить літакам сідати навіть у туман. Це дуже важливо», – зазначив міністр інфраструктури.

Також главі держави продемонстрували новий термінал аеропорту, розрахований на прийом трьох мільйонів пасажирів на рік.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді напрацювали комплексне рішення для розв'язання проблеми боргів та добудови об'єктів інфраструктури, будівництво яких було розпочато і не завершено в рамках державної програми з проведення в Україні Євро-2012. Це стосується, зокрема, і виконання державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в частині будівництва аеропорту в Мукачево та реконструкції злітної смуги в аеропорту Одеси.

Фото: ОП