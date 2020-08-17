В уряді напрацювали варіант вирішення проблеми боргів і добудови об'єктів до Євро-2012

В уряді напрацювали комплексне рішення для розв'язання проблеми боргів та добудови об'єктів інфраструктури, будівництво яких було розпочато і не завершено в рамках державної програми з проведення в Україні Євро-2012.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Зокрема, зазначив він, у понеділок, 17 серпня, за ініціативи керівництва державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" було проведено робочу нараду з першим заступником міністра молоді та спорту Сергієм Симоновим щодо продовження роботи з проблемних питань після проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні в 2012 році.

«Вирішили спільно в рамках робочої групи з Міністерством інфраструктури України та державним підприємством "Фінансування інфраструктурних проєктів" запропонувати одне комплексне рішення для вирішення проблеми», - написав Немчінов.

За його словами, це стосується погашення заборгованості перед підрядниками, які виконували будівельні роботи до Євро-2012 і де є рішення судів. Крім того, напрацьоване в уряді рішення стосується проблемних питань добудови стадіонів "Арена Львів", НСК "Олімпійський" та "Скіф" Львівського державного університету фізичної культури, а також добудови аеропортів «Львів» та «Бориспіль», виконання державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в частині будівництва аеропорту в Мукачево та реконструкції злітної смуги в аеропорту Одеси.

Як повідомлялося, у травні міністр КМУ заявляв про наміри уряду визначити потребу в коштах і розробити дорожню карту стосовно аеропортів та об'єктів спортивної інфраструктури, будівництво яких було розпочато і не завершено в рамках Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Так, за його даними, борги держави по зведених для чемпіоната з футболу об’єктах склали 972,51 млн грн, з них 253,1 млн – це борги по стадіонах «Арена-Львів» та НСК «Олімпійський».