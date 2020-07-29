Кабмін вирішує, що робити з недобудовами до Євро-2012

В уряді готують пропозиції щодо погашення боргових зобов'язань та дофінансування програми з будівництва й реконструкції аеропортів та об'єктів спортивної інфраструктури, які готували до Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Україні.

Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов у своєму Тelegram-каналі за результатами наради щодо вирішення проблемних питань, що виникли після проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

"Підводячи підсумки, можна зазначити, що сьогодні: був напрацюваний алгоритм виходу із проблемної ситуації; визначені відповідальні особи із всіх залучених об'єктів; розпочалась підготовка пропозицій, що будуть внесені на розгляд уряду", - написав Немчінов.

Він зауважив, що необхідне проведення таких експертиз та аудитів на інфраструктурних об'єктах: інженерно-технічних, будівельних, технологічних, цінових, юридичних, фінансових.

"Ці результати будуть передані в Державне агентство інфраструктурних проектів для формування прогнозних обсягів фінансування, зокрема з урахуванням необхідності коригування проєктно-кошторисної документації, необхідних для завершення реконструкції та будівництва об'єктів, та введення їх в експлуатацію", - зауважив Немчінов.

За його повідомленням, у нараді взяли участь представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства молоді та спорту України, Служби безпеки України, державного агентства інфраструктурних проектів, Державного управління справами, державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів", державного підприємства "НСК "Олімпійський", державного підприємства "НКММК "Мистецький арсенал".