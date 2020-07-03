Кличко: Забудовник на Ярославовому Валу зовсім втратив розум

Роботу комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва у Києві, які викликають суспільний резонанс, необхідно активізувати.

На цьому наголосив Київський міський голова Віталій Кличко на брифінгу 3 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Днями в мерії відбулося засідання комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс. У ньому взяли участь представники КМДА, активісти, а також представники прокуратури та поліції міста Києва. І, переконаний, нам потрібно активізувати роботу комісії з проблем незаконних забудов", - сказав Кличко.

Він розповів, що цього тижня разом з поліцією побував на одному з таких об’єктів у центрі міста, на Ярославовому Валу.

«Забудовник там зовсім втратив розум. І там, де за документами мало бути аварійне укріплення будинку, звів нову будівлю - п'ять поверхів під землю... Це не просто нехтування законами – це небезпечно!" - підкреслив міський голова.

За словами Кличка, він закликав представників правоохоронних органів на постійній основі долучатися до роботи з активістами: "Щоб ми всі разом оперативно реагували на звернення киян щодо можливих незаконних забудов у столиці. Аби безвідповідальні забудовники зрозуміли, що в місті треба дотримуватися закону. І що треба поважати киян".

Київський міський голова заявив, що забудовник "Аркада" продовжує ігнорувати інтереси інвесторів, які вклали гроші в будівництво житла. Зокрема, попри досягнуту домовленість, забудовник досі не подав на розгляд містобудівної ради скоригований проєкт житлового масиву "Патріотика на Озерах". При цьому, наголосив Кличко, "на інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, (цей забудовник - ред.) припинив роботи і продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу".

"Це неприпустимо! Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! І я вважаю, правоохоронні органи повинні із цим розібратися якнайшвидше", - додав Київський міський голова.

Як повідомлялось, раніше у банку "Аркада" повідомляли, що найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані НБУ до банку як управителя фондів фінансування будівництва. Нацбанк за власним рішенням призначив банку "Аркада" статус спеціалізованого і на початку 2019 року ввів заборону на залучення нових депозитів та зобов’язав у короткі терміни повернути вкладникам залучені банком депозити.

Іншим рішенням НБУ заборонив банку здійснювати продаж інвесторам нерухомості у нових будинках.

В "Аркаді" заявили, що заборона НБУ щодо продажів нових будинків в житловому масиві "Патріотика на озерах", який має з ЖМ "Патріотика" спільні мережі електро- і теплопостачання і, відповідно, спільний фонд фінансування будівництва, припинила можливості банку надалі здійснювати фінансування будівництва вказаних житлових масивів. Аналогічна ситуація і з ЖК "Еврика".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що взяв ситуацію з недобудованими об'єктами банку "Аркада" під особистий контроль.