Київ не дозволить збудувати готель на Володимирському узвозі - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко відкидає можливість того, що столична влада дозволить звести готельний комплекс на Володимирському узвозі.

Про це мер заявив на брифінгу, коментуючи рішення апеляційного адмінсуду, який зобов’язав Департамент містобудування і архітектури надати ТОВ "Етрекс" містобудівні умови та обмеження для проєктування готельного комплексу на Володимирському узвозі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно є таке рішення шостого апеляційного адміністративного суду, але міська влада з цим рішенням категорично не згодна. Зараз ми готуємо всі необхідні документи, аби оскаржити його у Верховному суді. Хочу наголосити, що Департамент містобудування та архітектури КМДА неодноразово відмовляв у наданні компанії "Етрекс" містобудівних умов та обмежень для проєктування готельного комплексу", - сказав Кличко.

Мер наголосив, що ця територія відноситься до буферної зони Софії Київської та перебуває під охороною ЮНЕСКО.

"Місто не дозволить звести готельний комплекс на Володимирському узвозі та буде оскаржувати рішення шостого апеляційного адміністративного суду в Верховному суді", - заявив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що дозвіл суду на будівництво готелю поруч з Володимирською гіркою є за межею допустимого.

За його словами, Міністерство культури та інформаційної політики зі свого боку дозволу не даватиме відповідного дозволу і розгляне всі можливості, щоб забудова там не з'явилась.