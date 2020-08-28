Програму “Велике будівництво” доповнять реконструкцією мостів

До програми «Велике будівництво» буде додано реконструкцію мостів та мостових переходів по всій території України.

Як передає Укрінформ, про це під час робочої поїздки на Черкащину заявив Президент Володимир Зеленський, інформує пресслужба глави держави.

«Це дуже важлива програма, там будуть гроші наших міжнародних партнерів, але велика частина буде саме наших бюджетних коштів. Також будуть залучені кредитні гроші, зокрема й наших державних банків», – наголосив Зеленський.

За інформацією пресслужби, під час робочої поїздки на Черкащину Президент ознайомився із завершальним етапом реконструкції ділянки автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Маріуполь. У поточному році буде відновлено 11,6 км траси, на що виділено 402 млн грн. Завершення будівельних робіт планується в жовтні, пообіцяли главі держави.

У межах реконструкції дороги також передбачений ремонт мосту через річку Золотоношка, побудованого в 1974 році, та шляхопроводу через залізничну колію.

Всього в Черкаській області у 2020 році в межах «Великого будівництва» планують відремонтувати 234 км доріг державного значення та 122,3 км доріг місцевого значення. На будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт місцевих доріг у межах субвенції передбачено 733,8 млн грн.

Як повідомляється, крім автошляхів, у межах програми «Велике будівництво» у Черкаській області планується реалізувати 11 проєктів соціальної та спортивної інфраструктури: чотири школи, п'ять стадіонів та два інших масштабних проекти (реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка та ремонт Чорнобаївського районного спортивного комплексу).