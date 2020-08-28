Президент на Черкащині відвідав дитячий реабілітаційний центр “Країна добра”

Президент на Черкащині відвідав дитячий реабілітаційний центр “Країна добра”

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Черкащину відвідав Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра», де здобувають знання та проходять реабілітацію 100 дітей зі складними порушеннями розвитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Глава держави ознайомився з перебігом реконструкції будівлі комунального закладу, що здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво». Зеленському розповіли, що після оновлення у центрі діти та їхні батьки зможуть отримувати освітні послуги, працюватиме спортивна зала. Також будуть додаткові кімнати для проживання та проведення корекційно-відновлювальної роботи.

Зазначається, що нині будівля реконструйована на 70%. Для будівництва залучають і спонсорські кошти.

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Окремо Президенту розповіли, що у межах «Великого будівництва» в області реалізується й низка інших проєктів. Зокрема, це реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, де у 2015 році сталася пожежа. Також оновлюють басейн у Чорнобаївському спорткомплексі. Крім того, проводиться капітальний ремонт покрівлі та утеплення школи у Тальному, будівництво двох стадіонів у Черкасах та одного в Жашкові, а також реконструкція дитсадка у Чигирині. Ще один стадіон реконструюють у Золотоноші.

Крім того, в області оновлюють вісім приймальних відділень в опорних лікарнях.

Готовність об'єктів нині – 40-95%, і до 1 листопада їх здадуть в експлуатацію.

Фото: ОП

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