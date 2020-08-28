Президент на Черкащині відвідав дитячий реабілітаційний центр “Країна добра”

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Черкащину відвідав Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра», де здобувають знання та проходять реабілітацію 100 дітей зі складними порушеннями розвитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Глава держави ознайомився з перебігом реконструкції будівлі комунального закладу, що здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво». Зеленському розповіли, що після оновлення у центрі діти та їхні батьки зможуть отримувати освітні послуги, працюватиме спортивна зала. Також будуть додаткові кімнати для проживання та проведення корекційно-відновлювальної роботи.

Зазначається, що нині будівля реконструйована на 70%. Для будівництва залучають і спонсорські кошти.

Читайте також: Зеленського на Черкащині зустрічали караваєм

Окремо Президенту розповіли, що у межах «Великого будівництва» в області реалізується й низка інших проєктів. Зокрема, це реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, де у 2015 році сталася пожежа. Також оновлюють басейн у Чорнобаївському спорткомплексі. Крім того, проводиться капітальний ремонт покрівлі та утеплення школи у Тальному, будівництво двох стадіонів у Черкасах та одного в Жашкові, а також реконструкція дитсадка у Чигирині. Ще один стадіон реконструюють у Золотоноші.

Крім того, в області оновлюють вісім приймальних відділень в опорних лікарнях.

Готовність об'єктів нині – 40-95%, і до 1 листопада їх здадуть в експлуатацію.

Фото: ОП