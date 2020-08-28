Зеленського на Черкащині зустрічали караваєм

Мешканці Черкаської області зустрічали Президента Володимира Зеленського короваєм.

Відео цієї зустрічі розмістила речниця глави держави Юлія Мендель у Фейсбуці.

"Черкаси зустріли караваями. Селянам нарешті допомогли вирішити питання з землею, яку намагалися забрати в них багато років. Політична воля - це головне на захисті людей”, - таким дописом вона супроводила відео.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області, де візьме у презентації стратегії регіону й огляне об’єкти “Великого будівництва”.