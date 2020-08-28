Зеленський представив нового очільника Черкащини

Президент Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Глава держави вручив новому очільнику області службове посвідчення на зустрічі з представниками бізнесу регіону, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є», – зазначив Зеленський.

Президент висловив побажання, щоб новий очільник “дійсно одразу почав діяти”.

“Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та Президента», – додав він.

У свою чергу голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук пообіцяв працювати на результат.

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«Буду розвивати область, щоб життя черкащан було кращим. Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки та медичної, покращення якості освіти. Це і «Велике будівництво», – заявив Сергійчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області, де візьме участь у презентації стратегії регіону й огляне об’єкти проєкту “Велике будівництво”.

Кабінет Міністрів 26 серпня погодив кандидатури Андрія Назаренка і Сергія Сергійчука на посади голів Кіровоградської та Черкаської обласних державних адміністрацій відповідно.

27 серпня глава держави представив Андрія Назаренка як голову Кіровоградської ОДА.

Фото: ОП