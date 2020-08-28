Зеленський представив нового очільника Черкащини

Зеленський представив нового очільника Черкащини

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Глава держави вручив новому очільнику області службове посвідчення на зустрічі з представниками бізнесу регіону, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є», – зазначив Зеленський.

Президент висловив побажання, щоб новий очільник “дійсно одразу почав діяти”.

“Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та Президента», – додав він.

У свою чергу голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук пообіцяв працювати на результат.

Читайте також: Президент прибув на Черкащину

«Буду розвивати область, щоб життя черкащан було кращим. Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки та медичної, покращення якості освіти. Це і «Велике будівництво», – заявив Сергійчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області, де візьме участь у презентації стратегії регіону й огляне об’єкти проєкту “Велике будівництво”.

Кабінет Міністрів 26 серпня погодив кандидатури Андрія Назаренка і Сергія Сергійчука на посади голів Кіровоградської та Черкаської обласних державних адміністрацій відповідно.

27 серпня глава держави представив Андрія Назаренка як голову Кіровоградської ОДА.

Фото: ОП

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-