Президент прибув на Черкащину

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області, де візьме участь у презентації стратегії регіону, представить нового голову ОДА й огляне об’єкти “Великого будівництва”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області. Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років”, - розповіли в Офісі Президента.

Згідно з програмою поїздки, Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації та зустрінеться з представниками місцевого бізнесу.

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Крім того, Зеленський перевірить перебіг реконструкції інфраструктурних об'єктів, що відновлюються в області в межах національної програми «Велике будівництво».