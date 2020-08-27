Зеленський назвав сильні сторони Кіровоградщини

Кіровоградська область має сильний потенціал і повинна розвивати транспортну сферу, харчову промисловість, машинобудування, приладобудування, ІТ, а також земельний ресурс.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі під час презентації Стратегії розвитку Кіровоградщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кіровоградщина має вигідне географічне розташування, отже, хороший транспортний потенціал, має дуже родючі землі та мінеральний ресурс, має майбутнє у харчовій промисловості, машинобудуванні, приладобудуванні та ІТ-сфері. Саме на ці сильні сторони регіону має бути зроблена ставка та спільно з центральною владою ці переваги мають рухати вперед і область, і всю країну”, - підкреслив Зеленський.

Робоча поїздка Володимира Зеленського до Кіровоградської області / Фото: Офіс Президента

Водночас він заявив, що на території Кіровоградщини розташоване смт Добровеличківка, яке, за його словами, вважають географічним центром України.

“Я щиро бажаю вашому регіону бути не лише географічним, а ще й центром процвітання, успішності та заможності”, - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою в Кіровоградській області.

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За даними з відкритих джерел, Добровеличківку на Кіровоградщині вважали географічним центром України з 1989 до 2005 року.

Наказом Державного комітету природних ресурсів від 20 травня 2005 року географічний центр України встановлено на околиці села Мар'янівка Шполянського району Черкаської області. Натомість координати околиці смт Добровеличківка почали називати геометричним центром України.