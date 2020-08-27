Зеленський приїхав на Кіровоградщину

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Кіровоградську область, де огляне хід програми “Велике будівництво” та візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Кіровоградську область. Глава держави візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року”, - ідеться в повідомленні.

Також Зеленський ознайомиться з перебігом реконструкції соціальних об’єктів, зокрема спортивної школи, яку ремонтують у межах програми «Велике будівництво».

Крім того, запланована зустріч Президента з представниками місцевого бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, 26 серпня та зранку 27 серпня Президент Володимир Зеленський перебував з робочою поїздкою на Дніпропетровщині.

Фото: пресслужба Президента