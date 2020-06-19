Технагляд за реконструкцією дороги Н-31 здійснюватиме польська компанія

Незалежний технагляд за реконструкцією автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка, Полтавська область здійснюватиме польська компанія "SP. Z O.O. B-Act".

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору).

"Визначено переможця тендеру на надання послуги з технічного нагляду за будівництвом на об’єкті "Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 — км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка, Полтавська область". Переможцем з пропозицією 9,25 млн грн стала польська компанія "SP. Z O.O. B-Act", - йдеться у повідомленні.

Реконструкція дороги Н-31

Зазначається, що економія на тендері становить майже 15% від очікуваної вартості. Переможець тендеру польська компанія "SP. Z O.O. B-Act" працює на міжнародному ринку дорожніх послуг з 1994 року.

"Мене часто запитують, чому ми зацікавлені у тому, щоб на подібні тендери приходили міжнародні гравці. Відповідь доволі проста — це управління ризиками. Адже компанії, які працюють на багатьох національних ринках, цінують власну репутацію. Вони мають різноплановий досвід і компетенції, які потрібні зараз Україні. А головне, що виникнення корупційних ситуацій зводиться до мінімуму. Це буде заохочувати українські компанії долучатися до здорової конкуренції на якісно новому рівні" — зауважив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Як повідомляв Укрінформ, роботи на дорозі Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка Укравтодор здійснює в рамках програми "Велике будівництво". Загалом у 2020 році в Укравтодорі планують оновити 4000 км доріг державного значення і 2,500 доріг місцевого значення.