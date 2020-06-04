В Укравтодорі створили онлайн-мапу мережі автомобільних доріг України

У Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодорі) розробили онлайн-мапу «Мережа автомобільних доріг України», на якій представлена вся актуальна і офіційна інформація про вітчизняні дороги.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору в Telegram-каналі відомства.

"Актуальна й офіційна інформація про мережу автомобільних доріг України тепер у режимі онлайн. Фахівці Укравтодору розробили мапу "Мережа автомобільних доріг України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що онлайн-ресурс надає інформацію про те, як отримати адресну (кілометрову) прив’язку об’єкта або події до автомобільної дороги; що вважати початком і кінцем автомобільної дороги; як визначається довжина автомобільної дороги та її складових; як відбувається адміністративно-територіальний поділ автомобільної дороги.

В Укравтодорі розповідають, що така мапа дозволить більш точно та систематизовано аналізувати дані про автомобільні дороги, об’єкти та споруди на них, транспортні потоки та події.

Крім цього учасники дорожнього руху зможуть визначати власне місцезнаходження відносно дороги, а екстрені служби зможуть використовувати цю мапу для опрацювання телефонних дзвінків від громадян та планування маршрутів руху.

Громадські організації завдяки ресурсу зможуть аналізувати звітну інформацію про стан автомобільних доріг та виконані ремонтні роботи, надану власниками автомобільних доріг.

Наразі на мапі є інформація про міжнародні, національні та регіональні дороги.

Дані будуть розширюватися й оновлюватися. Переглянути мапу можна за посиланням.