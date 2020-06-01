Укравтодор розпочав роботи на 216 об'єктах

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало ремонтно-будівельні роботи на 216 об'єктах у 23 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Facebook.

"У 23 областях на 216 об'єктах ведуться ремонтно-будівельні роботи. Станом на 1 червня роботи розпочаті на 60% Великого дорожнього будівництва", - йдеться у повідомленні.

На 198 об'єктах роботи фінансуються з Дорожнього фонду, державного бюджету та кредитних коштів на суму 64,3 млрд грн. Ще 18 об'єктів реалізуються в рамках співпраці Укравтодору з міжнародними фінансовими організаціями на суму 4,4 млрд грн.

У держагентстві пояснюють, що мова йде про капітальні, поточні середні ремонти, реконструкції та абсолютно нове будівництво автомобільних доріг державного значення. Відтак на багатьох дорогах вже триває завершальний етап ремонту дорожнього покриття – влаштування верхніх шарів асфальтобетону.

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Зазначається, що наразі закупівлі тривають на 118 об’єктах, ще для 142 об'єктів розробляється проєктна документація та триває підготовка до процедури тендерних закупівель.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укравтодор планує збудувати чи відремонтувати 4000 км доріг державного значення та 2500 км доріг місцевого значення.