Підозра на 1 мільйон: посадовцям Миколаївського порту обрали запобіжні заходи

Посадовим особам Миколаївської філії Адміністрації морських портів України, які підозрюються у заволодінні 1 млн грн, обрано запобіжні заходи.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області .

«9 листопада, слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва розглянуто клопотання слідчого, походжені з процесуальним керівником обласної прокуратури, та обрано запобіжні заходи трьом посадовим особам Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України», які підозрюються у заволодінні коштами державного підприємства у розмірі понад 1 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, начальнику відділу персоналу та організації Миколаївської філії обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням розміру застави в сумі 1 млн грн, заступнику начальника з економіки та фінансів вказаного підприємства - у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням розміру застави в сумі 500 тис. грн та заступнику начальника з розвитку портової інфраструктури - у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Як повідомлялось, посадовці за попередньою змовою, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб із використанням наданих їм владних повноважень, сприяли у працевлаштуванні трьох осіб на керівні посади. Хоча ці люди фактично не працювали. Отож, внаслідок такої схеми підозрювані заволоділи коштами держпідприємства на суму майже 1 млн грн.