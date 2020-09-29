АМПУ та Мінінфраструктури готують до передачі приватним інвесторам 9 портів

ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) спільно з Міністерством інфраструктури готують до передачі приватним інвесторам дев’ять портів.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова наглядової ради ДП "Адміністрація морських портів України" Андрій Гайдуцький під час зустрічі з представниками Міністерства інфраструктури, міжнародних компаній та банків, повідомляє пресслужба АМПУ .

За словами Гайдуцького в АМПУ є завдання в наступні два роки успішно провести концесію в Чорноморському порту, зокрема передати в концесію два головних термінали: поромний і контейнерний. Також він заявив, що в концесію планується передати пасажирський термінал Одеського морського порту, Бердянський, Маріупольський, Ренійський і Ізмаїльський морські порти; приватизації підлягають Білгород-Дністровський морський торговельний порт, морські порти «Усть-Дунайськ» та «Скадовськ».

Читайте також: Мінінфраструктури затвердило стратегічний план розвитку АМПУ на 5 років

На зустрічі також виступили міністр інфраструктури Владислав Криклій, заступник директора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Марк Магалецький, регіональний менеджер Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар, лідер програм з інфраструктури та сталого розвитку Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Бахер Ель-Хіфнаві, керівник операційного відділу “Економічне співробітництво, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище” Представництва ЄС в Україні Хлоя Алліо, представники Укрзалізниці, Укравтодору та інші представники команди підтримки реформ при Мінінфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії Херсонського морського порту та порту "Ольвія". Херсонський морський порт було передано у концесію компанії "Рисоіл-Херсон" 26 червня 2020 року. Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія" катарській компанії QTerminals було підписано 20 серпня.