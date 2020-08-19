Мінінфраструктури затвердило стратегічний план розвитку АМПУ на 5 років
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМПУ.
Зазначається, що стратегічний план було розроблено спільно із зовнішнім консультантом – міжнародною консалтинговою компанією Roland Berger.
Реалізація стратегічного плану дозволить здійснити модернізацію основних фондів та бізнес-процесів підприємства, а також підвищити ефективність функціонування і рівень міжнародної конкурентоспроможності морських портів України.
Окрім цього, реалізація плану сприятиме підтримці паспортних характеристик гідротехнічних споруд (акваторій морських портів, причальних споруд тощо) та утриманню їх у належному технічному стані для підвищення ефективності обслуговування вантажопотоків у морських портах.
В АМПУ додають, що завдяки покращенню корпоративного управління та вдосконаленню інфраструктури морських портів до 2025 року очікується досягти: рентабельності EBITDA (прибутку до оподаткування, виплати процентів та нарахування амортизації) на рівні не нижче 15%, рентабельності активів на рівні приблизно 8%, а також збільшення обсягу перевалки на метр причалу для всіх типів вантажів.
За словами в. о. голови ДП «АМПУ» Олександра Голодницького, проєкт стратегічного плану широко та детально обговорювався з профспілками, а також з представниками влади, галузевими об’єднаннями та бізнес-асоціаціями.
Як повідомлялось, за 7 місяців 2020 року портові оператори у морських портах України обробили 92,0 млн тонн вантажів, що на 6,1 млн тонн, або на 7,1% більше, ніж за аналогічний період торік. Прим цьому перевалка експортних вантажів зросла до 69,5 млн тонн (+6,1%).