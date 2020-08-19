Мінінфраструктури затвердило стратегічний план розвитку АМПУ на 5 років

Міністерство інфраструктури України затвердило Стратегічний план розвитку ДП «Адміністрація морських портів України» на 2021–2025 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМПУ.

Зазначається, що стратегічний план було розроблено спільно із зовнішнім консультантом – міжнародною консалтинговою компанією Roland Berger.

Реалізація стратегічного плану дозволить здійснити модернізацію основних фондів та бізнес-процесів підприємства, а також підвищити ефективність функціонування і рівень міжнародної конкурентоспроможності морських портів України.

Окрім цього, реалізація плану сприятиме підтримці паспортних характеристик гідротехнічних споруд (акваторій морських портів, причальних споруд тощо) та утриманню їх у належному технічному стані для підвищення ефективності обслуговування вантажопотоків у морських портах.

В АМПУ додають, що завдяки покращенню корпоративного управління та вдосконаленню інфраструктури морських портів до 2025 року очікується досягти: рентабельності EBITDA (прибутку до оподаткування, виплати процентів та нарахування амортизації) на рівні не нижче 15%, рентабельності активів на рівні приблизно 8%, а також збільшення обсягу перевалки на метр причалу для всіх типів вантажів.

За словами в. о. голови ДП «АМПУ» Олександра Голодницького, проєкт стратегічного плану широко та детально обговорювався з профспілками, а також з представниками влади, галузевими об’єднаннями та бізнес-асоціаціями.

Як повідомлялось, за 7 місяців 2020 року портові оператори у морських портах України обробили 92,0 млн тонн вантажів, що на 6,1 млн тонн, або на 7,1% більше, ніж за аналогічний період торік. Прим цьому перевалка експортних вантажів зросла до 69,5 млн тонн (+6,1%).