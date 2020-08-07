АМПУ спростовує інформацію про небезпечне зберігання аміачної селітри у порту "Південний"

У порту "Південний" на Одещині зберігаються 9,6 тисячі тонн аміачної селітри, але з дотриманням технічних вимог безпеки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

"Загалом у порту “Південний”, згідно з всіма норм та стандартів, зберігається аміачна селітра об‘ємом 9,6 тисячі тонн на причалах № 1,2 порту. Аміачна селітра є фасованою у біг-бегах. У такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних вимог”, - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що перевантаження такого вантажу здійснюється відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів. Небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом, проте такий спосіб перевалки в порту Південний ніколи не застосовувався, стверджують в АМПУ.

Крім того, в адміністрації морпорту “Південний” офіційно спростовують інформацію, поширену раніше деякими ЗМІ з посиланням на юриста Дениса Шкаровського про те, що у порту просто неба знаходиться близько 10 тис. тонн аміачної селітри. В порту "Південний" наполягають, що ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, 6 серпня адміністрація Миколаївського морського порту спростувала інформацію про те, що на території порту зберігається аміачна селітра, яка становить загрозу вибуху, як це сталося у Бейруті (Лівія).

Увечері 4 серпня в результаті потужних вибухів у порту Бейрута загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.