Миколаївський порт спростовує інформацію про зберігання аміачної селітри
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України на своєму сайті.
"Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності", - зазначають у повідомленні.
В АМПУ зауважують, що у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кг. Вивантаження судна здійснювалось на причалі № 12 в період з 19 по 21 вересня 2018 року силами приватної стивідорної компанії. Відповідно до генерального акту всього з судна було вивантажено 6422 біг-бегів селітри аміачної загальною вагою брутто 3217,422 мт.
"Вивезення вищезазначеної вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року", - стверджують в АМПУ.
За інформацією АМПУ, на цей час залишки вантажу селітри аміачної, що була вивантажена з судна "ТУЗЛА", в порту відсутні.
Як повідомляв раніше голова громадської організації "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко на своїй сторінці в Фейсбук про те, що у Миколаївському порту нібито вже два роки зберігається 3200 тонн простроченої аміачної селітри. Цю інформацію поширила низка ЗМІ.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в результаті потужних вибухів у порту Бейрута загинуло 135 осіб, ще близько 5 тис. отримали травми. Крім того, рятувальники розшукують ще більш як сто осіб, які зникли безвісти. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.
У результаті руйнувань більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху в порту можуть зрости до 15 мільярдів доларів.