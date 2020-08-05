У Бейруті вибухнула аміачна селітра з судна російського бізнесмена - ЗМІ

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованих у 2014 році з судна «Росус», що належало російському бізнесменові.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Meduza.io з посиланням на ліванський телеканал LBCI.

Раніше, після вибуху в Бейруті, російська преса звернула увагу на те, що «Росус» належав російському бізнесменові. «Росусом» володів російський підприємець Ігор Гречушкін із Хабаровська.

Через ризики, пов'язані зі зберіганням аміачної селітри, вантаж із «Росуса» перемістили на один зі складів у порту Бейрута. За даними сервісу MarineTraffic, востаннє місцезнаходження судна реєстрували в листопаді 2014 року - воно знаходилося неподалік від місця, де стався нинішній вибух.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня в ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися два потужні вибухи. Кілька кварталів міста повністю зруйновані.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Повідомлялося про 100 загиблих і понад чотири тисячі постраждалих.

Рада національної оборони Лівану оголосила Бейрут зоною лиха і запровадила режим надзвичайного стану після двох потужних вибухів у порту.

Фото: АА