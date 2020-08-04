У Бейруті пролунали два потужні вибухи

У ліванській столиці Бейруті пролунали два потужні вибухи, в будівлях по всьому місту були вибиті вікна.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Вибухи були такими потужними, що зруйнували більшу частину міського порту, пошкодили будівлі і вибили вікна і двері в окрузі, а над столицею піднялася гігантська, схожа на гриб, хмара диму.

Згідно з повідомленнями свідків, безліч людей постраждали від скла і сміття, що літало. Точна кількість поранених не відома, як і наявність жертв.

У столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух — постраждали, ймовірно, десятки людей pic.twitter.com/wiju8XfwoV — hromadske (@HromadskeUA) August 4, 2020

Як повідомляє ВВС-Україна, міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив про велику кількість поранених і величезні збитки.

Причина вибухів поки що також не відома. Як зазначає видання, місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух стався в порту Бейрута у районі, де зберігалися феєрверки.

Фото: GETTY IMAGES