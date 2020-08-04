У Бейруті пролунали два потужні вибухи
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.
Вибухи були такими потужними, що зруйнували більшу частину міського порту, пошкодили будівлі і вибили вікна і двері в окрузі, а над столицею піднялася гігантська, схожа на гриб, хмара диму.
Згідно з повідомленнями свідків, безліч людей постраждали від скла і сміття, що літало. Точна кількість поранених не відома, як і наявність жертв.
У столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух — постраждали, ймовірно, десятки людей pic.twitter.com/wiju8XfwoV— hromadske (@HromadskeUA) August 4, 2020
Як повідомляє ВВС-Україна, міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив про велику кількість поранених і величезні збитки.
Причина вибухів поки що також не відома. Як зазначає видання, місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух стався в порту Бейрута у районі, де зберігалися феєрверки.
Фото: GETTY IMAGES