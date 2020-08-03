У столиці Сомалі стався теракт, є загиблі

Внаслідок теракту бойовиків у Могадішо загинули щонайменше п’ять осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

За словами представника місцевої поліції Алі Хасана Кулміє, більшість загиблих – цивільні особи, однак серед них є і бойовики.

Як зазначається, вибух стався біля популярного у Могадішо ресторану. Зазвичай його відвідують представники сил безпеки країни та працівники порту.

Потужний вибух можна було почути у багатьох частинах міста.

Поки жодна з терористичних груп не взяла на себе відповідальність за напад. Однак, як пише агентство, атака має ознаки, притаманні бойовикам сомалійської радикальної ісламістської військової організації Джамаат Аш-Шабааб.

Як повідомляв Укрінформ, група неодноразово скоювала напади у країні. Сомалійська армія за підтримки сил Африканського союзу ще у 2011 році звільнила від терористів столицю країни - місто Могадішо. Однак бойовики досі утримують під контролем великі сільські регіони в центрі та на півдні країни, організовуючи засідки й встановлюючи міни.