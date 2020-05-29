Теракт у столиці Сомалі забрав життя двох осіб

Унаслідок теракту в столиці Сомалі загинули двоє поліціянтів, ще один отримав поранення.

Як повідомляє Xinhua, про це розповів Салах Омар Хасан, речник адміністрації сомалійського регіону Бенадір, де трапився теракт.

“Ми втратили одного офіцера поліції та його охоронця, а ще один отримав поранення під час вибуху”, - сказав Хасан.

За його словами, вибух прогримів поблизу готелю у середмісті Могадішо. Саморобний вибуховий пристрій було закладено всередині поліційного автомобіля.

Xinhua додає, що відповідальність за теракт взяли на себе ісламісти аль-Шабаб.

Нагадаємо: сомалійська армія за підтримки сил Африканського союзу ще у 2011 році звільнила від терористів столицю країни - місто Могадішо. Бойовики досі утримують під контролем великі сільські регіони в центрі та на півдні країни, організовуючи засідки й встановлюючи міни.