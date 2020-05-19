На півдні Сомалі знищили сімох терористів аль-Шабаб

Під час спецоперації сомалійських силовиків у південній провінції Сомалі Бей вбили сімох бойовиків організації “аль-Шабаб”.

Як повідомляє Xinhua, про це розповів Ібрагім Нур, губернатор міста Авдінле, де відбулася операція.

“Це була спланована операція. Під час наступу ми захопили села Дамбал Аран й Галдід, а наші сили вбили сімох бойовиків”, - сказав Нур.

Він наголосив, що армія Сомалі посилюватиме наступ на бойовиків, поки не звільнить від них увесь регіон.

“За словами місцевих мешканців, важко озброєні урядові сили напали на місто, атакуючи бази, використовувані бойовиками аль-Шабаб”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: цей успіх було досягнуто всього за день після того, як бойовики аль-Шабаб влаштували вибух у північно-центральному сомалійському місті Галкайо, вбивши чотирьох людей.

“Армія Сомалі за підтримки Африканського союзу вигнали екстремістів зі столиці країни Могадішо в серпні 2011-го, однак бойовики досі утримують кілька сільських регіонів на півдні та в центрі Сомалі, організовуючи засідки та встановлюючи міни”, - пояснює Xinhua.