У Сомалі знищили базу терористів

Сомалійські та американські військові завдали авіаудар по розташованій на півдні країни базі терористів, повністю знищивши її.

Про це Xinhua розповів речник уряду Сомалі Мухтар Омар Ізмаїл.

“Унаслідок удару було знищено одну зайняту аль-Шабаб базу. Нездатність контролювати власну територію свідчить про слабкість влади аль-Шабаб”, - сказав Ізмаїл.

Він додав, що внаслідок дій військових цивільні не постраждали.

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За словами речника, упродовж цього тижня сомалійські військові та міжнародні партнери провели поблизу міста Джиліб на півдні країни кілька успішних операцій.

“Усього кілька років тому аль-Шабаб домінував на більшості території південного Сомалі, але нині під тиском сил Сомалі, США та Африканського союзу їх примусили відступити”, - наголосив Ізмаїл.

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Нагадаємо: попри міжнародні зусилля, терористи аль-Шабаб, які прагнуть захопити владу у Сомалі, досі контролюють деякі центральні та південні регіони країни та регулярно влаштовують криваві теракти.