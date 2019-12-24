У Сомалі терористи намагалися захопити військову базу

Терористи з організації “аль-Шабаб” здійснили невдалий напад на військову базу на півдні Сомалі.

Як повідомляє Xinhua, про це розповів Хасан Майов Ісак, управитель міста Гуф-Гадуд Бюрей, де відбулося зіткнення.

“Екстремісти аль-Шабаб спробували захопити базу, однак зазнали поразки. Наша армія знищила вісьмох бойовиків та переслідує решту”, - сказав Майов Ісак.

Він наголосив, що контроль над містом залишився повністю у руках урядових сил.

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Офіційної інформації про поранених або загиблих сомалійських силовиків немає, але самі терористи стверджують, що вбили вісьмох військових та деякий час утримували Гуф-Гадуд Бюрей.

“Цей інцидент трапився лише за добу після того, як бойовики підірвали автомобіль у сомалійському місті Калкайо, вбивши п’ятьох та поранивши шістьох людей”, - пише Xinhua.

Нагадаємо: терористи аль-Шабаб, яких за підтримки миротворців Африканського союзу витіснили зі столиці сусідньої Сомалі ще у 2011 році, досі активні у центральних та східних районах країни та іноді здійснюють теракти у прикордонних регіонах інших держав.

Фото: tvc.ru