Терористи вдерлися у готель в Сомалі: є загиблі й поранені

Щонайменше четверо людей загинуло й шестеро отримали поранення унаслідок нападу терористів аль-Шабаб на готель у центрі столиці Сомалі Могадішо.

Про це пише Xinhua із посиланням на місцеву поліцію.

“Можемо підтвердити, що чотири людини загинуло й шестеро отримали поранення, але кількість жертв може зрости, оскільки в готелі знаходилося багато людей, у тому числі члени парламенту”, - розповів один із сомалійських правоохоронців.

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За його словами, п’ятеро зловмисників відкрили вогонь у бік охорони престижного готелю “SYL” поблизу президентського палацу, після чого проникли усередину.

“Ми почули звуки пострілів й прибули до готелю, де дізналися, що терористи проникли до нього й зараз протистоять із нашими силами”, - повідомив він.

За попередніми даними, співробітникам безпекових служб вдалося визволити з готелю близько 100 людей. Скільки всього осіб перебувало у приміщенні під час нападу та яка їх доля наразі залишається невідомим.

Нагадаємо: терористи аль-Шабаб, яких за підтримки миротворців Африканського союзу витіснили зі столиці сусідньої Сомалі ще у 2011 році досі активні у центральних та східних районах країни та іноді здійснюють теракти у прикордонних регіонах інших держав. Столиця країни протягом останніх місяців насолоджувалася відносним спокоєм.