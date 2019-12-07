Напад терористів на автобус у Кенії: десять загиблих

Щонайменше десятеро осіб загинуло унаслідок нападу терористів на пасажирський автобус у прикордонному із Сомалі регіоні Кенії.

Про це Xinhua повідомив керівник місцевої поліції Стівен Нгетич.

“Можу підтвердити, що трапився напад на автобус, який їхав з Найробі до Мандери. Більшість жертв були не місцевими. Ми переслідуємо нападників”, - сказав Нгетич.

Попередні дані вказують, що більшість загиблих були не тутешніми правоохоронцями-християнами, які поверталися до місць несення служби.

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За не підтвердженою інформацією, терористи проникли до Кенії із території сусідньої Сомалі. Вони розділили пасажирів на дві групи, після чого розстріляли не тутешніх.

Свідки нападу стверджують, що трьом християнам все ж вдалося втекти, утім лише один залишився неушкодженим.

Нагадаємо: терористи “аль-Шабаб”, яких за підтримки миротворців Африканського союзу витіснили зі столиці сусідньої Сомалі ще у 2011 році досі активні у центральних та східних районах країни та іноді здійснюють теракти у прикордонних регіонах інших держав.