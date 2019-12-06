У Єгипті знищили терористів, які планували напад на військових

У Єгипті знищили терористів, які планували напад на військових

Укрінформ
Єгипетським спецслужбам під час рейду на північному сході країни вдалося ліквідувати трьох терористів.

Про це заявив у міністерстві внутрішніх справ Єгипту, пише Xinhua

“Три терористичні елементи були помічені під час руху на мотоциклі з метою вчинення терористичного нападу. Коли вони відчули себе оточеними, то відкрили вогонь та розпочали перестрілку із силовиками, унаслідок якої загинули”, - повідомили у МВС Єгипту. 

Під час обшуку терористів правоохоронці виявили два автомати, дві бомби та боєприпаси. 

Читайте також: У Єгипті розбився винищувач МіГ-29, куплений у Росії

Xinhua нагадує, що Єгипет вже кілька років бореться із терористами, які вбили сотні правоохоронців, військових та цивільних після повалення режиму президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі у липні 2013-ого. Організація “Брати мусульмани” поваленого лідера держави нині вважається у Єгипті терористичною.

Читайте також: В Єгипті обвалилася церква, є загиблі

Відповідальність за більшість терактів взяла на себе базована на Сінайському півострові група, лояльна до бойовиків з Ісламської держави.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-