У Єгипті знищили терористів, які планували напад на військових

Єгипетським спецслужбам під час рейду на північному сході країни вдалося ліквідувати трьох терористів.

Про це заявив у міністерстві внутрішніх справ Єгипту, пише Xinhua.

“Три терористичні елементи були помічені під час руху на мотоциклі з метою вчинення терористичного нападу. Коли вони відчули себе оточеними, то відкрили вогонь та розпочали перестрілку із силовиками, унаслідок якої загинули”, - повідомили у МВС Єгипту.

Під час обшуку терористів правоохоронці виявили два автомати, дві бомби та боєприпаси.

Xinhua нагадує, що Єгипет вже кілька років бореться із терористами, які вбили сотні правоохоронців, військових та цивільних після повалення режиму президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі у липні 2013-ого. Організація “Брати мусульмани” поваленого лідера держави нині вважається у Єгипті терористичною.

Відповідальність за більшість терактів взяла на себе базована на Сінайському півострові група, лояльна до бойовиків з Ісламської держави.