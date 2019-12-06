У Єгипті розбився винищувач МіГ-29, куплений у Росії

Єгипетський реактивний винищувач МіГ-29 зазнав катастрофи через технічну несправність.

Про це повідомляє Xinhua.

“Єгипетський винищувач розбився через раптову технічну помилку, що виникла під час планового навчального польоту, однак пілот вижив, катапультувавшись із літального апарату”, - пише Xinhua із посиланням на слова речника Збройних сил Єгипту Тамера аль-Ріфая.

Спеціалізований технічний комітет наразі проводить розслідування, покликане встановити причину неполадки, що призвели до аварії.

Xinhua нагадує, що це вже другий російський МіГ-29, що розбився у Єгипті, з 46 винищувачів, поставлених РФ в рамках комерційного контракту від 2016 року на загальну суму у $2,5 млрд. Перший такий випадок стався у листопаді минулого року, обійшлося без жертв.