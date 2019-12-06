Падіння

Падіння "Чорного яструба": у результаті авіакатастрофи загинули нацгвардійці США

Укрінформ
Троє військовослужбовців Національної гвардії штату Міннесота (США) загинули внаслідок падіння гелікоптера Black Hawk.

Катастрофа сталася в четвер, повідомляє американський телеканал ABC News.

"Троє солдатів загинули в четвер внаслідок катастрофи гелікоптера UH-60 Black Hawk Національної гвардії штату Міннесота, який прямував з авіабази Сухопутних військ у Сент-Хлоу",- зазначається в повідомленні.

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Вертоліт втратив зв’язок з вежею близько 14.05 за місцевим часом під час випробувального польоту після технічного обслуговування.

Згідно з розшифровкою радіообміну, пілот подав сигнал про необхідність допомоги приблизно через дев'ять хвилин після зльоту. Уламки машини були знайдені між дерев під час пошукової операції.

Причини катастрофи розслідуються.

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