Падіння "Чорного яструба": у результаті авіакатастрофи загинули нацгвардійці США
Укрінформ
Троє військовослужбовців Національної гвардії штату Міннесота (США) загинули внаслідок падіння гелікоптера Black Hawk.
Катастрофа сталася в четвер, повідомляє американський телеканал ABC News.
"Троє солдатів загинули в четвер внаслідок катастрофи гелікоптера UH-60 Black Hawk Національної гвардії штату Міннесота, який прямував з авіабази Сухопутних військ у Сент-Хлоу",- зазначається в повідомленні.
Вертоліт втратив зв’язок з вежею близько 14.05 за місцевим часом під час випробувального польоту після технічного обслуговування.
Згідно з розшифровкою радіообміну, пілот подав сигнал про необхідність допомоги приблизно через дев'ять хвилин після зльоту. Уламки машини були знайдені між дерев під час пошукової операції.
Причини катастрофи розслідуються.