У Франції під час рятувальної операції розбився вертоліт

Внаслідок авіакатастрофи з рятувальним гелікоптером у департаменті Вар, що на південному-сході Франції, загинуло троє людей.

Про це повідомляє Franceinfo з посилання на МВС Франції.

“Троє рятувальників загинули в результаті катастрофи з гелікоптером Цивільної оборони в ніч з 1 на 2 грудня під час рятувальної операції у Варі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Franceinfo, гелікоптер Цивільної оборони Франції прямував до комуни Ле Люк, що у Варі, для пошуку людини, яка зникла після сильної негоди в регіоні.

Читайте також: У Кельтському морі під час шторму загинув український моряк

За попередньою інформацією, сама авіакатастрофа сталася вже за кілька хвилин після зльоту гелікоптера о 22.30 в аеропорту Марін’ян.

Уламки гвинтокрила були знайдені о 1.30 неподалік від комуни Ров, що поблизу Марселя.

Зазначається, що серед загиблих - пілот, механік та один рятувальник.

Нині встановлюються всі обставини трагедії.